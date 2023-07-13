Алли: «Я смотрел на себя в зеркало и думал: могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года?»

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал, что ранее столкнулся с очень серьёзными психологическими проблемами. Игрок ещё в 24 года задумывался над завершением карьеры. В то время англичанин выступал в составе «Тоттенхэма».

«Я смотрел на себя в зеркало и думал: могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года? Для меня это был душераздирающий момент. При этом я не думаю, что когда ты просишь помощи, это делает тебя слабым», – заявил Алли в интервью Гари Невиллу.

Сейчас Алли 27 лет. Прошлый сезон полузащитник провёл на правах аренды за турецкий «Бешикташ», но эта команда не стала выкупать его на постоянной основе в конце кампании.