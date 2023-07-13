«Ливерпуль» не будет удерживать Хендерсона, если Джордан решит перебраться в Саудовскую Аравию

«Ливерпуль» готов смириться с уходом своего капитана Джордана Хендерсона, если капитан команды примет соответствующее решение. Напомним, англичанин очень интересен «Аль-Иттифаку» из Саудовской Аравии, который недавно возглавил Стивен Джеррард.

По информации от Football Insider, «Ливерпуль» не станет стоять на пути у Хендерсона, если Джордан примет решение покинуть «Энфилд». Отметим, что у англичанина всё ещё есть два года по контракту с командой Юргена Клоппа.

Отметим, что в Саудовской Аравии Хендерсону предлагают зарплату в размере чуть более 800 тысяч евро в неделю. Эти условия заставляют 33-летнего хавбека задуматься о переходе.