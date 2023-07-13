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«Ливерпуль» не будет удерживать Хендерсона, если Джордан решит перебраться в Саудовскую Аравию

13 Июля 2023 • 11:19 Комментировать

«Ливерпуль» готов смириться с уходом своего капитана Джордана Хендерсона, если капитан команды примет соответствующее решение. Напомним, англичанин очень интересен «Аль-Иттифаку» из Саудовской Аравии, который недавно возглавил Стивен Джеррард.

По информации от Football Insider, «Ливерпуль» не станет стоять на пути у Хендерсона, если Джордан примет решение покинуть «Энфилд». Отметим, что у англичанина всё ещё есть два года по контракту с командой Юргена Клоппа.

Отметим, что в Саудовской Аравии Хендерсону предлагают зарплату в размере чуть более 800 тысяч евро в неделю. Эти условия заставляют 33-летнего хавбека задуматься о переходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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