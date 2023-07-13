«Ювентус» и «Интер» нацелились на защитника «Челси»

Защитник Трево Чалоба может покинуть лондонский «Челси» в нынешнее трансферное окно, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, у футболиста есть заманчивые варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате. В услугах Чалоба заинтересованы два топ-клуба Серии А. Речь идет о туринском «Ювентусе» и миланском «Интере».

24-летний футболист связан контрактом с «пенсионерами» до середины 2028 года. Цвета английского гранда он защищает с лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Трево в 18 миллионов евро.