«Рома» собирается улучшить предложение по трансферу Скамакки

«Рома» в ближайшее время обратится к лондонскому «Вест Хэму» с новым предложением по трансферу нападающего Джанлуки Скамакки, который открыт к возвращению в итальянскую Серию А после неубедительного дебютного сезона в АПЛ.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «джаллоросси» хотят предложить «Вест Хэму» аренду с правом выкупа за 25 миллионов евро. Опция выкупа станет обязательной при определённых условиях, но всё будет зависеть от количества матчей Скамакки, забитых голов, а также от того, сможет ли «Рома» квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Напомним, Скамакка перешёл в «Вест Хэм» прошлым летом из «Сассуоло» и в дебютном сезоне выиграл с командой Лигу конференций.