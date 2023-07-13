В «Челси» всё ещё не исключают трансфер Меньяна

Лондонский «Челси» до сих пор не исключает вероятность трансфера голкипера «Милана» Майка Меньяна. Если верить журналисту Мэтту Лоу, в последние две недели имя француза упоминалось при обсуждении трансферной стратегии клуба.

Напомним, «Челси» недавно покинул голкипер Эдуар Менди, который в прошлом сезоне был запасным в команде. «Пенсионеры» рассматривают вариант с приобретением нового вратаря, но пока не определились, будет ли это игрок для основы или сменщик Кепы Аррисабалаги.

В данный момент «Челси» занят другими трансферами, но вскоре клуб должен вернуться к вопросу о новом голкипере.