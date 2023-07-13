Хави назвал звёздного игрока, которого хочет купить в «Барселону»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обозначил трансферную цель команды на это лето. По информации журналистов AS, специалист заинтересован в подписании португальца Жоау Канселу из «Манчестер Сити». Стороны ведут переговоры и пытаются договориться о сделке.

Канселу связан трудовым договором с «Манчестер Сити» до середины 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Прошлый сезон Жоау начинал в «Манчестер Сити», а затем доигрывал в мюнхенской «Баварии». В общей сложности защитник провел 47 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и 11 результативных передач.