«Бавария» собирается сделать как минимум ещё одно предложение по трансферу Кейна

Мюнхенская «Бавария» намерена хотя бы ещё один раз попытаться убедить «Тоттенхэм» в продаже нападающего Гарри Кейна, чей контракт с командой Анге Постекоглу истекает в конце следующего сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Бавария» собирается сделать в это трансферное окно как минимум ещё одно предложение по трансферу Кейна. Англичанин открыт к переходу и уже согласовал с «Баварией» личные условия, именно поэтому мюнхенский клуб уверен в трансфере.

Если сделку не удастся провернуть в это межсезонье, «Бавария» попытается заполучить Кейна следующим летом на правах свободного агента. В гонке за игроком сейчас также участвует «ПСЖ».