Маттеус высказался о возможном переходе Кейна в «Баварию»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в стан чемпиона Германии.

«110 миллионов евро за Кейна? Не знаю, стоит ли платить такие деньги за форварда, которому почти 30 лет. Но сейчас «Бавария» явно дает понять, что считает его нападающим своей мечты. Его по праву можно называть одним из лучших центрфорвардов мира, это голевая машина с холодным финишем», - приводит слова Маттеуса Sky Sport Deutschland.

В минувшем сезоне АПЛ Кейн сыграл 38 матчей, забил 30 мячей и отдал три ассиста. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета следующего года.