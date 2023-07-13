«Астон Вилла» и «Интер» готовятся предложить 45 миллионов евро за игрока «Спортинга»

Сразу два клуба положили глаз на полузащитника лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеша. По информации от Record Portugal, миланский «Интер» и «Астон Вилла» рассматривают вариант с предложением в размере 45 миллионов евро за 25-летнего хавбека.

Гонсалвеш провёл три сезона в составе «Спортинга» и зарекомендовал себя как одного из лучших футболистов чемпионата Португалии. В прошлом сезоне полузащитник записал на свой актив 15 голов и 11 ассистов в национальном первенстве. В кампании 2021/22 португалец забил в чемпионате 23 мяча.

Ранее к Гонсалвешу также присматривался лондонский «Арсенал».