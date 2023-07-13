«Астон Вилла» думает предложить за де Кетеларе 25 миллионов евро

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе может отправиться в Английскую премьер-лигу, где мог оказаться год назад до трансфера в стан «россонери». По информации от La Gazzetta dello Sport, «Астон Вилла» раздумывает над тем, чтобы предложить за бельгийца 25 миллионов евро.

Источник в то же время отмечает, что «Милан» наверняка откажется от этого предложения и попросить 28-30 миллионов евро. «Россонери» хотят минимизировать убытки после того, как год назад заплатили «Брюгге» за Шарля 35 миллионов евро.

Напомним, в своём дебютном сезоне за «Милан» 22-летний де Кетеларе отметился всего одной результативной передачей в 32 матчах.