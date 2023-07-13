Романо: Трансферы Райса и Тимбера в «Арсенал» – вопрос времени

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо у себя в социальных сетях призвал болельщиков лондонского «Арсенала» не подвергаться панике. По информации от журналиста, трансферы центрального защитника Юррьена Тимбера и опорного полузащитника Деклана Райса уже завершены. «Канонирам» остаётся лишь официально объявить о сделках.

Трансферы Райса и Тимбера были согласованы уже давно, поэтому задержки вызвали подозрения у болельщиков «Арсенала». Тем не менее, Романо уверяет, что переживать не стоит, ведь Райса и Тимбера уже можно смело считать игроками «канониров».

Пока неизвестно, когда именно о трансферах объявят официально.