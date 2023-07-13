Переговоры между «Челси» и «Брайтоном» по Кайседо постепенно движутся к продвинутой стадии

Опорный полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо продолжает дожидаться своего трансфера в лондонский «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы до сих пор расходятся в стоимости 21-летнего эквадорца, но несмотря на это, переговоры постепенно движутся к продвинутой стадии.

Ранее «Челси» пытался провернуть трансфер Кайседо за фиксированную сумму компенсации в районе 80 миллионов евро с различными бонусами, но «Брайтон» дал понять, что хочет больше. Переговоры между клубами в данный момент продолжаются.

Сам Кайседо ранее публично признался, что согласовал с «Челси» условия личного контракта.