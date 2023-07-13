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«Интер» хочет поскорее заключить сделку по трансферу Лукаку, чтобы избежать конкуренции

13 Июля 2023 • 10:10 Комментировать

Миланский «Интер» намерен поскорее провернуть трансфер нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, чтобы избежать конкуренции со стороны других клубов. Напомним, бельгийцем ранее интересовался туринский «Ювентус» и клубы из Саудовской Аравии.

Журналист Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях, что «Интер» и «Челси» в скором времени выйдут на связь, чтобы обсудить условия сделки по трансферу Лукаку за 30 миллионов евро. Ранее итальянская пресса подтвердила, что именно эту сумму «нерадзурри» предложили за форварда.

Ранее сообщалось, что «Челси» отпустит Лукаку минимум за 40 миллионов евро. Это при том, что летом 2021 года «Интер» получил за игрока 113 миллионов.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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