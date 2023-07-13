Ло Чельсо станет главной целью «Барселоны», если клубу не удастся заполучить игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо в скором времени может вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за «Бетис» и «Вильярреал». По информации от Mundo Deportivo, если каталонская «Барселона» не сможет заполучить у «Манчестер Сити» Бернарду Силву, главной целью «сине-гранатовых» станет именно аргентинец.

27-летний ло Чельсо последние полтора года провёл на правах аренды за «Вильярреал», в составе которого отметился 3 голами и 4 ассистами в 38 матчах чемпионата Испании. Сейчас игрок не входит в планы «Тоттенхэма», поэтому его могут отпустить за чисто символическую сумму компенсации.