У «Ювентуса» есть 4 варианта на замену Влаховичу

Туринский «Ювентус» определил для себя список нападающих, которые могут заменить в клубе Душана Влаховича. Напомним, серб вполне может покинуть «Альянц Стэдиум» в этом межсезонье. В его трансфере активно заинтересован французский «ПСЖ», чей тренер Луис Энрике считает Душана идеальным форвардом для своей команды.

По информации от Tuttosport, в шорт-лист «Ювентуса» на замену Влаховичу входят такие футболисты, как Расмус Хёйлунн из «Аталанты», Ноа Окафор из «Ред Булл Зальцбурга», Джонатан Дэвид из «Лилля» и Джанлука Скамакка из лондонского «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отпустит Влаховича только за сумму в райоен 80 миллионов евро.