Хави настаивает на трансфере Бернарду Силвы в «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес настаивает на трансфере полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». Специалист просит у руководства заполучить португальца любой ценой. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес в социальных сетях.

Источник дал понять, что в «Барселоне» в данный момент понимают, насколько сложно будет провернуть трансфер Силвы. При этом руководство сделает всё возможное, чтобы найти способ заполучить Бернарду. Одним из вариантов является аренда с обязательством выкупа.

Напомним, Силва в данный момент также интересен французскому «ПСЖ» и клубам из Саудовской Аравии.