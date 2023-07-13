Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» до сих пор расходятся в цене по трансферу Онана

13 Июля 2023 • 09:44 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» всё ещё не может согласовать с миланским «Интером» трансфер голкипера Андре Онана. По информации от Mail Sport, «красные дьяволы» готовы предложить за камерунца максимум 50 миллионов евро, тогда как «нерадзурри» настаивают на 60 миллионах.

Онана является главной целью для тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на замену голкиперу Давиду де Хеа, который ранее объявил о своём уходе на правах свободного агента. 27-летний Андре готов перейти в «Манчестер Юнайтед» к своему бывшему наставнику, под руководством которого выступал в амстердамском «Аяксе».

Ранее на Онана претендовал «Челси», но лондонский клуб уже вышел из гонки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Интер» нацелились на защитника «Челси»
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Рома» собирается улучшить предложение по трансферу Скамакки
11:07 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» всё ещё не исключают трансфер Меньяна
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» собирается сделать как минимум ещё одно предложение по трансферу Кейна
10:47 · Англия. Премьер-лига
Маттеус высказался о возможном переходе Кейна в «Баварию»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» и «Интер» готовятся предложить 45 миллионов евро за игрока «Спортинга»
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» думает предложить за де Кетеларе 25 миллионов евро
10:32 · Англия. Премьер-лига
Романо: Трансферы Райса и Тимбера в «Арсенал» – вопрос времени
10:19 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между «Челси» и «Брайтоном» по Кайседо постепенно движутся к продвинутой стадии
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет поскорее заключить сделку по трансферу Лукаку, чтобы избежать конкуренции
10:06 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо станет главной целью «Барселоны», если клубу не удастся заполучить игрока «Манчестер Сити»
10:00 · Англия. Премьер-лига
У «Ювентуса» есть 4 варианта на замену Влаховичу
09:55 · Англия. Премьер-лига
Хави настаивает на трансфере Бернарду Силвы в «Барселону»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» до сих пор расходятся в цене по трансферу Онана
09:35 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон приближается к трансферу в «Аль-Иттифак»
Все новости
Рекомендуем