«Интер» и «Манчестер Юнайтед» до сих пор расходятся в цене по трансферу Онана

«Манчестер Юнайтед» всё ещё не может согласовать с миланским «Интером» трансфер голкипера Андре Онана. По информации от Mail Sport, «красные дьяволы» готовы предложить за камерунца максимум 50 миллионов евро, тогда как «нерадзурри» настаивают на 60 миллионах.

Онана является главной целью для тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на замену голкиперу Давиду де Хеа, который ранее объявил о своём уходе на правах свободного агента. 27-летний Андре готов перейти в «Манчестер Юнайтед» к своему бывшему наставнику, под руководством которого выступал в амстердамском «Аяксе».

Ранее на Онана претендовал «Челси», но лондонский клуб уже вышел из гонки.