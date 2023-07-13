Хендерсон приближается к трансферу в «Аль-Иттифак»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон становится всё ближе к тому, чтобы покинуть клуб за два года до окончания контракта. Журналист Николо Скира в социальных сетях утверждает, что англичанин приближается к трансферу в «Аль-Иттифак».

Команду из Саудовской Аравии недавно возглавил бывший партнёр Хендерсона по «Ливерпулю» Стивен Джеррард. Английский специалист активно продвигает трансфер полузащитника мерсисайдцев.

Источник напоминает, что «Аль-Иттифак» предложил Хендерсону контракт до 2026 года. Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии капитан «Ливерпуля» может зарабатывать в 4 раза больше, чем получает сейчас на «Энфилде». Отметим, что нынешняя зарплата Хендерсона – 8,5 миллионов евро в год.