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«Бетис» готовит предложение по игроку «Тоттенхэма»

13 Июля 2023 • 09:33 Комментировать

Аргентинский хавбек Джовани ло Чельсо, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в подписании игрока заинтересован севильский «Бетис».

Как отмечает журналист, испанская сторона серьезно нацелена на трансфер аргентинца. Руководство «Бетиса» направит предложение по Джовани в ближайшее время.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник выступал за «Вильярреал». Аргентинский футболист принял участие в 22 поединках чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бетис Джовани Ло Чельсо трансферы футбола - лето 2023
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