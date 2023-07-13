«Бетис» готовит предложение по игроку «Тоттенхэма»

Аргентинский хавбек Джовани ло Чельсо, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в подписании игрока заинтересован севильский «Бетис».

Как отмечает журналист, испанская сторона серьезно нацелена на трансфер аргентинца. Руководство «Бетиса» направит предложение по Джовани в ближайшее время.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник выступал за «Вильярреал». Аргентинский футболист принял участие в 22 поединках чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.