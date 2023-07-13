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«Наполи» продолжает работать над трансфером Килмана

13 Июля 2023 • 09:30 Комментировать

Итальянский «Наполи» продолжает работать над поиском замены центральному защитнику Киму Мин Джэ, который находится в шаге от перехода в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Николо Скиры, «партенопеи» не сдаются в борьбе за Макса Килмана из «Вулверхэмптона».

Ранее «волки» отклонили предложение «Наполи», которое составило 30 миллионов евро. С тех пор прошло более 10 дней, а команда Руди Гарсии так и не обратилась к англичанам с новым предложением. Источник при этом сообщает, что «Наполи» всё же не сдаётся и собирается в ближайшие дни провернуть новую попытку.

Ранее «Наполи» предложил 26-летнему Килману контракт до 2028 года с зарплатой в размере 2,8 миллионов евро в год.

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Вулверхэмптон Наполи Макс Килман трансферы футбола - лето 2023
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