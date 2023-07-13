«ПСЖ» выбирает нового вратаря из трёх звёздных претендентов

В стане «ПСЖ» определились с тремя вариантами для усиления вратарской линии, рапортуют журналисты Lequipe.

Как стало известно источнику, в сфере интересов парижского топ-клуба находятся несколько известных голкиперов. Речь идет и Давиде де Хеа (свободный агент), Уго Льорисе («Тоттенхэм») и Кепе Аррисабалаге («Челси»).

Напомним, что сменщик Джанлуиджи Доннаруммы - Серхио Рико - получил серьезную травму головы после падения с лошади. В связи с этим главный тренер команды Луис Энрике подыскивает нового голкипера.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» в очередной раз стал чемпионом Лиги 1.