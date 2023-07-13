Несколько клубов АПЛ обращались к «Реалу» за Тчуамени, мадридский клуб уже дал ответ

Мадридский «Реал» получил сразу несколько запросов от клубов из Английской премьер-лиги по своему полузащитнику Орельену Тчуамени, для которого дебютный сезон на «Сантьяго Бернабеу» сложился довольно неоднозначно.

По информации от Relevo, «Реал» наотрез отказался продавать француза и дал понять заинтересованным командам, что Орельен не покинет «королевский клуб» этим летом.

Тчуамени начинал прошлый сезон в качестве основного и до чемпионата мира хорошо себя проявил в футболке «Реала». Тем не менее, после мундиаля футболист сбавил обороты и потерял место в стартовом составе. Несмотря на это, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уверен, что Орельен сможет заиграть в клубе.