Тен Хаг оценил трансфер Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчет перехода полузащитника Мэйсона Маунта из лондонского «Челси».

«Мы серьезно постарались, чтобы оформить его трансфер. Приложили усилия, дабы опередить других претендентов. Многие хотели бы видеть Маунта у себя, но по итогу преуспел «Манчестер Юнайтед». Клуб доволен этой сделкой. Мэйсон привнесет что-то новое в игру нашей средней линии», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба манкунианцев.

Маунт перешел в «МЮ» в текущее трансферное окно. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро. Контракт с хавбеком подписан до середины 2028 года.