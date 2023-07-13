Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг оценил трансфер Маунта в «Манчестер Юнайтед»

13 Июля 2023 • 09:22 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчет перехода полузащитника Мэйсона Маунта из лондонского «Челси».

«Мы серьезно постарались, чтобы оформить его трансфер. Приложили усилия, дабы опередить других претендентов. Многие хотели бы видеть Маунта у себя, но по итогу преуспел «Манчестер Юнайтед». Клуб доволен этой сделкой. Мэйсон привнесет что-то новое в игру нашей средней линии», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба манкунианцев.

Маунт перешел в «МЮ» в текущее трансферное окно. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро. Контракт с хавбеком подписан до середины 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
11:07 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» всё ещё не исключают трансфер Меньяна
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» собирается сделать как минимум ещё одно предложение по трансферу Кейна
10:47 · Англия. Премьер-лига
Маттеус высказался о возможном переходе Кейна в «Баварию»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» и «Интер» готовятся предложить 45 миллионов евро за игрока «Спортинга»
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» думает предложить за де Кетеларе 25 миллионов евро
10:32 · Англия. Премьер-лига
Романо: Трансферы Райса и Тимбера в «Арсенал» – вопрос времени
10:19 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между «Челси» и «Брайтоном» по Кайседо постепенно движутся к продвинутой стадии
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет поскорее заключить сделку по трансферу Лукаку, чтобы избежать конкуренции
10:06 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо станет главной целью «Барселоны», если клубу не удастся заполучить игрока «Манчестер Сити»
10:00 · Англия. Премьер-лига
У «Ювентуса» есть 4 варианта на замену Влаховичу
09:55 · Англия. Премьер-лига
Хави настаивает на трансфере Бернарду Силвы в «Барселону»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» до сих пор расходятся в цене по трансферу Онана
09:35 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон приближается к трансферу в «Аль-Иттифак»
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Бетис» готовит предложение по игроку «Тоттенхэма»
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» продолжает работать над трансфером Килмана
Все новости
Рекомендуем