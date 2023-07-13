«Интер» не предлагал «Челси» 30 миллионов евро и бонусы за Лукаку

Миланский «Интер» пока не обращался к лондонскому «Челси» с предложением в размере 30 миллионов евро и бонусов за нападающего Ромелу Лукаку. Журналист Мэтт Лоу дал понять, что слухи, исходящие из Италии не соответствуют действительности.

Источник сообщает, что клубы в данный момент продолжают вести переговоры. «Челси» ранее требовал за Лукаку 40 миллионов евро компенсации и бонусы, но пока «Интер» не может удовлетворить эти требования.

Напомним, «Челси» два года назад заплатил «Интеру» за Лукаку 113 миллионов евро. Прошлый сезон бельгийский форвард провёл за «нерадзурри» на правах аренды.