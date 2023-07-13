«Эвертон» скоро проведёт прямые переговоры по трансферу Эланги

«Эвертон» скоро напрямую свяжется с «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы обсудить трансфер нападающего Энтони Эланги. Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил эту информацию в своих социальных сетях.

Источник сообщает, что «Эвертон» интересовался Элангой ещё с января, но тогда главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не советовал игроку присоединяться к кризисной команде, которая борется за выживание.

Пока неизвестно, хочет ли «Эвертон» арендовать Элангу или выкупить его на постоянной основе. В 16 матчах предыдущего розыгрыша Английской премьер-лиги Энтони отметился одной результативной передачей.