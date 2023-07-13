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«Интер» сделал предложение по покупке Лукаку

13 Июля 2023 • 09:01 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку остается трансферной целью руководства миланского «Интера», об этом посредством своего сайта сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как стало известно журналисту, руководство «нерадзурри» предложило «пенсионерам» за бельгийца 30 миллионов евро плюс бонусные выплаты. В Милане рассчитывают, что такое предложение убедит «Челси» отпустить Лукаку.

В минувшем сезоне Ромелу выступал за «Интер» на правах аренды. Нападающий поучаствовал в 37 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и семь голевых передач. Его контракт с «синими» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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