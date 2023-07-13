Хендерсону предложили зарплату в четыре раза больше, чем в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон остается трансферной целью «Аль-Иттифака». Как сообщает таблоид Daily Mail, саудовский клуб сделал капитану мерсисайдцев солидное денежное предложение.

В Саудовской Аравии Хендерсон может получать 800 тысяч евро в неделю, что почти в четыре раза больше, чем в «Ливерпуле». Оклад хавбека в стане «красных» составляет 220 тысяч в неделю. Джордан пока не принял окончательного решения по продолжению карьеры.

За команду из Ливерпуля полузащитник выступает с 2011 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.