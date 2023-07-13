Гринвуд тренируется, но в одиночестве

Мэйсон Гринвуд надеется вернуться на поле после скандала, связанного с сексуальными домогательствами, ради чего футболист активно тренируется. Правда, в одиночестве - и это не то одиночество, которое принято читать гордым. Без тен Хага над своей головой, без любимых бутс Nike, которая разорвала с ним контракт.

Но, с другой стороны, у Гринвуда намечается пополнение в семье, его подруга беременна, и эта новость наверняка придает опальному игроку сил бороться и стремиться к успеху, считает издание The Sun. Руководство клуба же пока что не спешит интегрировать Гринвуда в клуб, даже несмотря на то, что такое обещание вроде бы, было дано.