Эвра: «Думал, что играю хорошо, но в перерыве Фергюсон усадил меня на скамейку запасных»

Французский футболист Патрис Эвра провел девять лет в Манчестере, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2015 год. Однако дебют его оказался сложным, о чем сам он и вспоминает. По словам Эвра, его усадили на скамейку запасных после первого же тайма, хотя сам он считал, что все у него хорошо.

- Последние игры за «Монако» были не очень напряженными, и первая игра за «Манчестер Юнайтед» мне показалась быстрой. После первого тайма сэр Алекс Фергюсон усадил меня на скамейку и сказал «смотри, как играют в футбол в Англии», - вспоминает игрок, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.