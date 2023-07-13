Эвра поведал, что «кошмарило» его больше всего в Манчестере

Французский экс-полузащитник Патрис Эвра значительную часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед» - девять лет, это, согласитесь, немало. Однако эти девять лет, если верить французу, дались ему очень непросто, потому что в Англии не было главного для Эвра - солнца. Известно, что погода Британских островов давно стала притчей во языцех.

- За девять лет в Манчестере я практически не видел солнца. Достаточно сказать, что за эти девять лет я лишь трижды пожарил барбекю на улице, погода не позволяла, - цитирует слова Эвра derbyderbyderby.it.

Напомним, что Эвра закончил выступления в Англии в 2015 году.