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Эвра поведал, что «кошмарило» его больше всего в Манчестере

13 Июля 2023 • 02:27 Комментировать

Французский экс-полузащитник Патрис Эвра значительную часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед» - девять лет, это, согласитесь, немало. Однако эти девять лет, если верить французу, дались ему очень непросто, потому что в Англии не было главного для Эвра - солнца. Известно, что погода Британских островов давно стала притчей во языцех.

- За девять лет в Манчестере я практически не видел солнца. Достаточно сказать, что за эти девять лет я лишь трижды пожарил барбекю на улице, погода не позволяла, - цитирует слова Эвра derbyderbyderby.it.

Напомним, что Эвра закончил выступления в Англии в 2015 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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