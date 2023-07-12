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Джексон пожертвовал остатком отпуска, чтобы начать тренировки с «Челси»

12 Июля 2023 • 23:23 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

22-летний сенегальский новичок лондонского «Челси» Николас Джексон пожертвовал несколькими днями отпуска, чтобы раньше начать тренировки в составе нового клуба.

Как сообщает Football Insider, Джексону, как игроку, который участвовал в июньских международных матчах, положен отпуск до конца текущей недели. Однако уже во вторник сенегалец тренировался на базе «Челси», чтобы привести себя к новому сезону в лучшую форму.

Ранее Джексон высказался о своём летнем переходе в лондонский клуб. Его прежним клубом, напомним, был испанский «Вильярреал». В минувшем сезоне нападающий оформил 13 голов за свой бывший клуб в рамках 36 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Николас Джексон
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