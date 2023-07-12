Джексон пожертвовал остатком отпуска, чтобы начать тренировки с «Челси»

22-летний сенегальский новичок лондонского «Челси» Николас Джексон пожертвовал несколькими днями отпуска, чтобы раньше начать тренировки в составе нового клуба.

Как сообщает Football Insider, Джексону, как игроку, который участвовал в июньских международных матчах, положен отпуск до конца текущей недели. Однако уже во вторник сенегалец тренировался на базе «Челси», чтобы привести себя к новому сезону в лучшую форму.

Ранее Джексон высказался о своём летнем переходе в лондонский клуб. Его прежним клубом, напомним, был испанский «Вильярреал». В минувшем сезоне нападающий оформил 13 голов за свой бывший клуб в рамках 36 матчей.