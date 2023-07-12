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Пулишич стал игроком «Милана»

12 Июля 2023 • 22:38 Комментировать
Болонья
...
Милан
20.08 19:00

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич перешёл в «Милан». Об этом итальянский клуб сообщил на своём сайте. 

Отмечается, что 24-летний футболист успешно прошёл медосмотр и уже поставил свою подпись под контрактом с «россонери». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро без учёта бонусов. Соглашение Пулишича с «Миланом» рассчитано до лета 2027 года. 

Пулишич выступал за «Челси» с 2019 года. В общей сложности за лондонскую команду вингер успел провести 145 матчей, забить 26 голов и отдать 21 результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 25 миллионов евро.

Напомним, минувший сезон «Милан» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А и, в отличии от «Челси», примет участие в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Отметим, что помимо лондонского клуба, в карьере Пулишича также была дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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