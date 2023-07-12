«Саутгемптон» на своём официальном сайте объявил о переходе 19-летнего полузащитника Ши Чарльза из «Манчестер Сити».

Сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов (примерно 17,5 миллионов евро). Кроме того, «Манчестер Сити» будет иметь опцию обратного выкупа, а также процент с возможной перепродажи игрока. Контракт Чарльза с «Саутгемптоном» будет рассчитан на четыре года.

Отметим, что за первую команду «Манчестер Сити» молодой футболист успел провести всего одну игру, не отметившись в ней результативными действиями. В составе молодёжной команды Чарльз провёл в минувшем сезоне 36 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.