​«Манчестер Юнайтед» объяснил отсутствие Фреда

В среду «Манчестер Юнайтед» проводил товарищеский матч против «Лидса». Полузащитник Фред не сыграл за «красных дьяволов». Пресс-служба гранда Премьер-лиги объяснила отсутствие бразильца.

«Отстутствие Фреда – места предосторожности. Ему нужно справиться с той рабочей нагрузкой, которую он получил на тренировках», - говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Ранее в прессе появлялась информация о желании Эрика тен Хага расстаться с Фредом и ещё с рядом футболистов в летнее трансферное окно.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в Осло со счётом 2:0.