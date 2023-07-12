Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может перебраться в «Барселону». 32-летний футболист является воспитанником каталонского клуба, за основную команду «Барселоны» он выступал до 2013 года.

По сведениям Sport.es, «сине-гранатовые» наблюдают за ситуацией испанского хавбека в «Ливерпуле». Пока «Барселона» раздумывает, стоит ли возвращать футболиста в команду. Ранее сообщалось, что английский гранд не станет препятствовать уходу игрока, но и не будет на нем настаивать. Не исключено, что Алькантара начнет новый сезон в составе «Ливерпуля», за который играет с 2020 года.

В прошлом сезоне полузащитник появился на поле в 18 матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 млн евро.