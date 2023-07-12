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Индзаги: Завтра Онана начнёт подготовку к сезону вместе с «Интером»

12 Июля 2023 • 21:36 Комментировать

Главный тренер «Интера» Симеоне Индзаги ответил на вопрос о вероятном уходе вратаря Андре Онана. Ранее сообщалось, что в ближайшее время футболист пополнит состав «Манчестер Юнайтед».

«На данный момент он является нашим футболистом и завтра прибудет к нам для подготовки к предстоящему сезону», — заявил 47-летний специалист, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По сообщениям различных источников, трансфер камерунского вратаря обойдется «красным дьяволам» в 55 миллионов евро. Сейчас между клубами идет финальная стадия переговоров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Симоне Индзаги Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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