Индзаги: Завтра Онана начнёт подготовку к сезону вместе с «Интером»

Главный тренер «Интера» Симеоне Индзаги ответил на вопрос о вероятном уходе вратаря Андре Онана. Ранее сообщалось, что в ближайшее время футболист пополнит состав «Манчестер Юнайтед».

«На данный момент он является нашим футболистом и завтра прибудет к нам для подготовки к предстоящему сезону», — заявил 47-летний специалист, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По сообщениям различных источников, трансфер камерунского вратаря обойдется «красным дьяволам» в 55 миллионов евро. Сейчас между клубами идет финальная стадия переговоров.