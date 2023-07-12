​«Барселона» попробует подписать звезду «Манчестер Сити»

«Барселона» хочет попробовать осуществить трансфер звёздного полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Как сообщает Mundo Deportivo, на «Камп Ноу» осознают, что провернуть эту сделку будет сложно, но каталонцы верят в успех.

По данным источника, «Барселона» может арендовать 28-летнего Силву с опцией обязательного выкупа. Отмечается, что агент игрока – Жорже Мендеш – имеет хорошие отношения с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

Бернарду Силва имеет действующий контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный ещё на два сезона. При этом ранее португалец говорил о желании принять новый вызов в другом клубе.