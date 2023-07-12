​Агент Тареми намекнул на трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего «Порту» Мехди Тареми опубликовал в социальных сетях загадочное фото с эмблемой «Манчестер Юнайтед» и геолокацией «Олд Траффорд». Возможно, представитель футболиста намекал на трансфер в стан «красных дьяволов». В последнее время слухи связывали Тареми с «Манчестер Юнайтед», ведущим поиск форварда.

В то же время Manchester Evening News располагает данными о том, что агента Мехди Тареми на «Олд Траффорд» в среду не было.

Мехди Тареми играет за «Порту» с конца лета 2020 года. С тех пор иранец провёл 147 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 49 результативных передач на партнёров.