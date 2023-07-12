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Кейн отверг предложение «ПСЖ» — известна причина слухи

12 Июля 2023 • 20:31 Комментировать

Форвард «Тоттенхэма» не перейдёт в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 29-летний нападающий отказался от переезда во Францию. По данным источника, Кейн четко определил свою позицию — если он сейчас уйдет из «Тоттенхэма», то его новым клубом будет только «Бавария».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен выложить за Кейна 100 миллионов евро. «Шпоры» готовы отпустить своего звездного форварда за такие деньги.

Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой «Тоттенхэм» продолжает переговоры с «Баварией», потому что не хочет следующим летом отпускать игрока свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария ПСЖ Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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