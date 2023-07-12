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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс», Маунт дебютировал

12 Июля 2023 • 20:06 Комментировать

В среду в Осло «Манчестер Юнайтед» проводил товарищеский матч против «Лидса». Команда Эрика тен Хага добилась победы со счётом 2:0. Оба гола «красные дьяволы» провели во втором тайме – отличились Ноа Эмеран и Джо Хьюджилл.

Отметим, что за «Манчестер Юнайтед» дебютировал полузащитник Мэйсон Маунт, который ранее выступал за «Челси».

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 11 августа. «Манчестер Юнайтед» свой матч первого тура проведёт 14 августа против «Вулверхэмптона».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:0Лидс
(1:0) Эмеран Ноа67'  
(2:0) Хьюджилл Джо81'  
Хитон Том 46' (Коварж Матей ( 46') Альваро Фернандес 46' (Шоретире Шола ( 46') Мартинес Лисандро 47' (Хьюджилл Джо ( 47') Варан РафаэльУан-Биссака АаронМежбри Ханнибал  23' 46'Майну КоббиМаунт МэйсонСанчо Джедон 47' (Фиш Уильям ( 47') Диалло АбдулайФорсон Омари 46' (Уильямс Брендон ( 46')
Запасные: Хурадо МаркОйеделе МаксиБеннетт РисГор ДаниельЭмеран НоаКольер ТобиОрёэн Исак-ХансенСэвидж ЧарлиБишоп Нил
Клаессон КристофферФур-Хьельде ЛеоПоведа ИанЧилокоа-Маллен ДжеремайяКупер ЛиамДраме КодиШеклтон ДжеймиСинистерра ЛуисГиаби ДаркоРюттер Жоржиньо 46' (Бэмфорд Патрик ( 46') Гринвуд Сэм
Запасные: Ван ден Хьювел ДаниДжозеф МэтьюДжеймс ДэниэлМонтейро ДиогоГрэй АндреМур КрисБейт ЛьюисЭйлинг ЛюкСтрёйк ПаскальКристи ХарриГелхардт ДжоПеркинс Сонни
12 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт
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