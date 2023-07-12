«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс», Маунт дебютировал

В среду в Осло «Манчестер Юнайтед» проводил товарищеский матч против «Лидса». Команда Эрика тен Хага добилась победы со счётом 2:0. Оба гола «красные дьяволы» провели во втором тайме – отличились Ноа Эмеран и Джо Хьюджилл.
Отметим, что за «Манчестер Юнайтед» дебютировал полузащитник Мэйсон Маунт, который ранее выступал за «Челси».
Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 11 августа. «Манчестер Юнайтед» свой матч первого тура проведёт 14 августа против «Вулверхэмптона».
Протокол игры
|(1:0) Эмеран Ноа67'
|(2:0) Хьюджилл Джо81'
Хитон Том46' (Коварж Матей (46') •Альваро Фернандес46' (Шоретире Шола (46') •Мартинес Лисандро47' (Хьюджилл Джо (47') •Варан Рафаэль•Уан-Биссака Аарон•Межбри Ханнибал 23'46'•Майну Кобби•Маунт Мэйсон•Санчо Джедон47' (Фиш Уильям (47') •Диалло Абдулай•Форсон Омари46' (Уильямс Брендон (46')
Клаессон Кристоффер•Фур-Хьельде Лео•Поведа Иан•Чилокоа-Маллен Джеремайя•Купер Лиам•Драме Коди•Шеклтон Джейми•Синистерра Луис•Гиаби Дарко•Рюттер Жоржиньо46' (Бэмфорд Патрик (46') •Гринвуд Сэм
12 июля.
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