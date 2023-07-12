«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс», Маунт дебютировал

В среду в Осло «Манчестер Юнайтед» проводил товарищеский матч против «Лидса». Команда Эрика тен Хага добилась победы со счётом 2:0. Оба гола «красные дьяволы» провели во втором тайме – отличились Ноа Эмеран и Джо Хьюджилл.

Отметим, что за «Манчестер Юнайтед» дебютировал полузащитник Мэйсон Маунт, который ранее выступал за «Челси».

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 11 августа. «Манчестер Юнайтед» свой матч первого тура проведёт 14 августа против «Вулверхэмптона».