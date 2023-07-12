Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может отправиться в аренду в «Ювентус».

Как утверждает La Repubblica, туринский клуб продолжает следить за ситуацией вокруг 21-летнего вингера и готов арендовать игрока в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с Гринвудом на один сезон. Отмечалось, что сам футболист склоняется к аренде в «Аталанту», а не в «Ювентус».

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а «Ювентус» финишировал в Серии А только на седьмой позиции.