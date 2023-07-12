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Гринвуд может провести следующий сезон в «Ювентусе» слухи

12 Июля 2023 • 19:39 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может отправиться в аренду в «Ювентус».

Как утверждает La Repubblica, туринский клуб продолжает следить за ситуацией вокруг 21-летнего вингера и готов арендовать игрока в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с Гринвудом на один сезон. Отмечалось, что сам футболист склоняется к аренде в «Аталанту», а не в «Ювентус».

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а «Ювентус» финишировал в Серии А только на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2023
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