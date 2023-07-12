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​«Вест Хэм» раздражён задержкой трансфера Райса

12 Июля 2023 • 19:38 Комментировать

В совете директоров «Вест Хэма» раздражены задержкой трансфера полузащитника Деклана Райса в «Арсенал». Об этом рассказывает Sky Sports.

«Арсенал» пока не может предоставить юридические документы, необходимые для завершения сделки. При этом клубы уже согласовали переход 24-летнего футболисту за 105 миллионов фунтов (почти 123 миллиона евро).

За первую команду «Вест Хэма» Райс провёл 245 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 15 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Добавим, что следующий чемпионат Англии стартует в пятницу, 11 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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