​«Вест Хэм» раздражён задержкой трансфера Райса

В совете директоров «Вест Хэма» раздражены задержкой трансфера полузащитника Деклана Райса в «Арсенал». Об этом рассказывает Sky Sports.

«Арсенал» пока не может предоставить юридические документы, необходимые для завершения сделки. При этом клубы уже согласовали переход 24-летнего футболисту за 105 миллионов фунтов (почти 123 миллиона евро).

За первую команду «Вест Хэма» Райс провёл 245 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 15 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Добавим, что следующий чемпионат Англии стартует в пятницу, 11 августа.