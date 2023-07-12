Три клуба интересуются ло Чельсо

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо сменит чемпионат этим летом.

По информации журналиста Маттео Моретто, несмотря на отсутствие продвинутых переговоров, три европейских клуба заинтересованы в подписании аргентинца. Ими являются «Астон Вилла», «Бетис» и «Наполи». Сообщается, что ло Чельсо не продолжит карьеру в составе «шпор».

Прошедший сезон игрок национальной команды провёл на правах аренды в «Вильярреале». Напомним, что Джовани выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего полузащитника в 14 миллионов евро.