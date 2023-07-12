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«Тоттенхэм» настроен продать Кейна этим летом слухи

12 Июля 2023 • 19:31 Комментировать

Президент «Тоттенхэма» Дэниэль Леви не хочет, чтобы форвард Гарри Кейн  покинул команду летом 2024 года.

По сведениям Sky Sports, глава «шпор» намерен продать футболиста в это трансферное окно, чтобы Кейн не ушел свободным агентом в следующем году. Источник утверждает, что Леви не хочет видеть форварда в другом английском клубе, ведь это будет очень серьезное усиление конкурента. По этой причине «Тоттенхэм» продолжает переговоры с «Баварией», несмотря на то, что ранее клуб уже отклонил два предложение мюнхенцев по Кейну.

Трудовой договор 29-летнего нападающего с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость английской звезды в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам игрок не собирается продлевать контракт с лондонским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Даниэль Леви Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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