Президент «Тоттенхэма» Дэниэль Леви не хочет, чтобы форвард Гарри Кейн покинул команду летом 2024 года.

По сведениям Sky Sports, глава «шпор» намерен продать футболиста в это трансферное окно, чтобы Кейн не ушел свободным агентом в следующем году. Источник утверждает, что Леви не хочет видеть форварда в другом английском клубе, ведь это будет очень серьезное усиление конкурента. По этой причине «Тоттенхэм» продолжает переговоры с «Баварией», несмотря на то, что ранее клуб уже отклонил два предложение мюнхенцев по Кейну.

Трудовой договор 29-летнего нападающего с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость английской звезды в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам игрок не собирается продлевать контракт с лондонским клубом.