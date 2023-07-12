​Кейн приехал на предсезонку «Тоттенхэма» на фоне слухов

Нападающий Гарри Кейн прибыл в расположение «Тоттенхэма» для старта предсезонной подготовки. Видео с 29-летним футболистом показала пресс-служба лондонского клуба.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Кейна с «Баварией» и «ПСЖ». Ранее в прессе появлялась информация о том, что Гарри может не приехать к началу предсезонки для оказания давления на «Тоттенхэм» и выражения своего желания сменить клуб этим летом.

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Напомним, что прошлый чемпионат Англии «Тоттенхэм» завершил на восьмой позиции и не попал в еврокубки.

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