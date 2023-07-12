​Ещё один клуб АПЛ предложил контракт Виллиану

Опытный бразильский вингер Виллиан может продолжить выступления в Английской премьер-лиге. Предложение 34-летнему футболист сделал не только «Фулхэм», где Виллиан провёл сезон 2022/2023, но и «Ноттингем Форест». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В августе Виллиану исполнится 35 лет. В Премьер-лиге Англии за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм» бразилец провёл 286 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 50 результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Ноттингем Форест» занял 16-е место в последнем чемпионате Англии и сохранил место в топ-дивизионе.