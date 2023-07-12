Защитник испанской национальной команды Пау Торрес официально стал футболистом английской «Астон Виллы».

Подтверждение сделки появилось на сайте и в социальных сетях бирмингемского коллектива. Размер и длительность контракта не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма сделки по 26-летнему экс-защитнику «Вильярреала» составила 32,5 миллионов евро. Сообщается, что для окончания перехода игрок должен получить рабочую визу.

Напомним, что Пау Торрес является воспитанником «жёлтой субмарины», выступав за клуб Ла Лиги с 2017 года. На счету игрока золото Лиги Европы, бронза Евро-2020 и серебряные медали Олимпийских игр и Лиги наций УЕФА.