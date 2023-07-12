Хендерсон отказался переходить в новый клуб Джеррарда

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон принял решение остаться в составе «мерсисайдцев» на следующий сезон.

По информации журналиста Бена Джейкобса, полузащитник английской национальной команды не присоединится к Стивену Джеррарду в аравийском «Аль-Иттифаке». Сообщается, что Хендерсон сосредоточен на выступлениях за «Ливерпуль», несмотря на интерес от других клубов. По мнению самого хавбека, его игра за английский гранд поможет попасть в заявку Гарета Саутгейта на предстоящий чемпионат Европы - 2024.

Напомним, что Джордан Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В составе «красных» полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Английскую премьер-лигу, а также все возможные кубковые соревнования.