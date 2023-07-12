У «ПСЖ» есть два запасных варианта на случай, если клубу не удастся заполучить Кейна

«ПСЖ» определился с главными альтернативами нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну. По информации от инсайдера Фабриса Хоукинса, в случае неудачи с трансфером англичанина парижский клуб постарается приобрести Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта» или Душана Влаховича из туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что каждый из двух вышеперечисленных игроков будет стоить потенциальным покупателям в сумму около 80 миллионов евро. «ПСЖ» готов выложить свыше 100 миллионов евро за Кейна, но сам Гарри пока предпочитает перейти в «Баварию», которая не может договориться с «Тоттенхэмом» о сумме компенсации.