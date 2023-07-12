«Бавария» предложила Кейну 12 миллионов евро в год, «ПСЖ» готов дать больше

Мюнхенская «Бавария» ранее согласовала с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном условия контракта. Англичанин согласился подписать договор, по которому будет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Тем не менее, французский «ПСЖ» готов предложить англичанину более солидную зарплату. Об этом сообщается журналист Фабрис Хоукинс.

Источник также отмечает, что пока деньги являются для Кейна не самым важным аспектом для выбора нового клуба. «ПСЖ» уже общался с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви и дал понять, что готов выложить за игрока свыше 100 миллионов евро. Правда, сперва парижанам нужно получить согласие Гарри на трансфер.